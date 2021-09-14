Министерство: Азербайджанская культура понесла большую утрату

Министерство культуры Азербайджана распространило некролог в связи с кончиной заслуженного артиста Ягуба Зуруфчу.

«Азербайджанская культура понесла большую утрату.

На 65 году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу.

Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе. В 15 лет он впервые выступил по национальному телевидению Тебриза, исполнив песни «Evləri var xana-xana», «De gülüm gəlsin ay nənə», «Dilbər». Свой талант и желание петь он связывал с большой любовью к азербайджанской музыке и тем, что его отец долгие годы жил в Баку», — говорится в некрологе.