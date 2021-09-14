Президент призвал создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства, создавали рабочие места

Конечно, мы будем предпринимать необходимые шаги по развитию каждого района. Завершение основных инфраструктурных проектов не означает, что мы прекратим оказывать эту финансовую и материальную поддержку. Нет, мы будем оказывать ее, но в целенаправленной форме, с условием соблюдения всех правил. Кроме того, арестованные главы исполнительной власти – речь идет не только о Джалилабадском и Шамкирском районах – грубо нарушали тендерные процедуры и в других районах. То есть, на тендерах, связанных с реализацией проектов, осуществляемых по государственной линии, государственных закупок, обычно побеждали компании, близкие к главе исполнительной власти или его заместителю. Почему? Потому что и здесь факты взяточничества и присвоения получали массовый характер, что наносит значительный ущерб государственному бюджету. Если бы не было фактов коррупции, взяточничества, то, посмотрите, насколько вырос бы наш государственный бюджет, насколько расширились бы наши возможности. Дополнительную прибыль, получаемую в результате проводимых сегодня реформ, мы направляем, в первую очередь, на улучшение уровня жизни людей. Идет девятый месяц года. Но благодаря прозрачности, реформам в государственном бюджете образовался профицит, значительную часть которого мы вновь направляем на социальную защиту людей.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«Вам также необходимо постараться привлечь в районы инвестиции, как местные, так и иностранные. Здесь тоже надо проявить активность, так как без частных инвестиций наша страна не может развиваться так, как хотелось бы. Государство не может брать все на себя. Вся эта работа по созиданию и благоустройству по всей стране и без того проделана по линии государственных инвестиций, следует создать условия для предпринимателей. Необходимо создать возможности для предпринимателей, чтобы они вкладывали средства, создавали рабочие места. Однако предприниматель, желающий работать, в ряде случаев сталкивается с проблемами, против него выдвигаются какие-то необоснованные требования, у него пытаются получить долю, и обиженный предприниматель уходит, не создав ни рабочих мест, ни предприятия. Имеют место и такие факты. Этому тоже надо положить конец. Предприниматель должен быть уверен в том, что он будет платить только государственный налог, вот и все. В частности, следует учесть, что как в Джалилабадском, так и Шамкирском районе имеется очень большой потенциал, есть плодородные земли, человеческие ресурсы, подготовленный кадровый потенциал. Достаточно большим является и население обоих районов. В сравнении с другими районами есть огромный промышленный и сельскохозяйственный, туристический потенциал. Это необходимо эффективно использовать. Посмотрите, государство сделало все, проложены прекрасные дороги, газовые линии, электрические, водные коммуникации, созданы оросительные системы, водохранилища, построены больницы, школы, спортивные сооружения. Остальную работу должны проделать руководители на местах», — подытожил президент, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.