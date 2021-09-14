Президент Алиев: В Джалилабадском районе уровень газификации превышает 90%, а в Шамкирском районе приближается к 100%

14 сентября, 20:41

В последние годы для социально-экономического развития Джалилабадского и Шамкирского районов проделана очень большая работа. В рамках государственных инвестиционных программ реализованы основные инфраструктурные проекты, либо данные проекты находятся на стадии завершения. В рамках реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в обоих районах проделана большая работа по благоустройству. Основные инфраструктурные проекты можно считать завершенными. В обоих районах полностью обновлено электрическое хозяйство, никаких проблем с обеспечением электроэнергией нет. Высокими темпами проведены работы по газификации. В Джалилабадском районе уровень газификации превышает 90 процентов, а в Шамкирском районе приближается к 100 процентам. Считаю, что это заслуживает особого места в числе работ, проделанных в последние годы в регионах, так как обеспечение граждан природным газом было одной из основных наших задач, и сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97 процентов. По этому показателю Азербайджан занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«С моим участием состоялись церемонии, связанные с проектами питьевой воды в Джалилабаде и Шамкире. Большим событием явилась и подача в 2013 и 2017 годах питьевой воды в города. Одновременно данная проблема нашла решение во многих селах. Большая работа проделана в связи с орошением. Пробурены многочисленные артезианские скважины. Кроме того, в Шамкирском районе построено большое водохранилище – Шамкирчайское водохранилище, которое создало новые возможности для осуществления мелиоративных мероприятий как в Шамкирском, так и в соседних районах, а также значительно расширило масштаб орошаемых земель», — заявил президент, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой. В обоих районах построены или капитально отремонтированы около 120 школ. Построены две крупные больницы – на 190 и 145 коек. Кроме того в Джалилабаде построен Лечебно-диагностический центр. Сданы в эксплуатацию два крупных Олимпийских спортивных комплекса. То есть, реализация социальных и инфраструктурных проектов налицо. Конечно, это создает основу для успешного развития районов, так как не будь предприняты эти первоначальные шаги, то о развитии районов не могло быть и речи. Вся эта работа проделана за счет государственного бюджета и по моему указанию в рамках утвержденных мною государственных программ социально-экономического развития регионов», — отметил глава государства.

﻿

Байрамов провел переговоры с новым представителем ЕС

14 сентября, 20:27

14 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как говорится в сообщении МИД, П.Михалко передал министру копии своих верительных грамот. Министр Дж.Байрамов поздравил с назначением представителя ЕС, выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем эффективном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, в том числе о визитах высокого уровня, осуществленных в последнее время в Азербайджан, подготовке к предстоящим встречам высокого уровня стран Восточного партнерства, о новом Договоре, который составит правовую основу двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены также различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в рамках осуществления проектов в сфере энергетики, расширения сотрудничества в этой сфере.

П.Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об агрессии Армении против Азербайджана и ее результатах, неконструктивном подходе, который демонстрировала Армения в урегулировании конфликта в течение последних 28 лет, об освобождении от оккупации наших земель в результате 44-дневной войны, восстановительных работах, проводимых в настоящее время на этих территориях, о планах по дальнейшему развитию территорий.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.