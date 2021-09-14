Президент Алиев: В Джалилабадском районе уровень газификации превышает 90%, а в Шамкирском районе приближается к 100%

В последние годы для социально-экономического развития Джалилабадского и Шамкирского районов проделана очень большая работа. В рамках государственных инвестиционных программ реализованы основные инфраструктурные проекты, либо данные проекты находятся на стадии завершения. В рамках реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в обоих районах проделана большая работа по благоустройству. Основные инфраструктурные проекты можно считать завершенными. В обоих районах полностью обновлено электрическое хозяйство, никаких проблем с обеспечением электроэнергией нет. Высокими темпами проведены работы по газификации. В Джалилабадском районе уровень газификации превышает 90 процентов, а в Шамкирском районе приближается к 100 процентам. Считаю, что это заслуживает особого места в числе работ, проделанных в последние годы в регионах, так как обеспечение граждан природным газом было одной из основных наших задач, и сегодня снабжение природным газом по стране достигло 96-97 процентов. По этому показателю Азербайджан занимает одно из самых передовых мест в мировом масштабе.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с главой Исполнительной власти Джалилабадского района Рафиком Джалиловым и главой Исполнительной власти Шамкирского района Рашадом Тагиевым.

«С моим участием состоялись церемонии, связанные с проектами питьевой воды в Джалилабаде и Шамкире. Большим событием явилась и подача в 2013 и 2017 годах питьевой воды в города. Одновременно данная проблема нашла решение во многих селах. Большая работа проделана в связи с орошением. Пробурены многочисленные артезианские скважины. Кроме того, в Шамкирском районе построено большое водохранилище – Шамкирчайское водохранилище, которое создало новые возможности для осуществления мелиоративных мероприятий как в Шамкирском, так и в соседних районах, а также значительно расширило масштаб орошаемых земель», — заявил президент, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Большая работа проделана в связи с социальной инфраструктурой. В обоих районах построены или капитально отремонтированы около 120 школ. Построены две крупные больницы – на 190 и 145 коек. Кроме того в Джалилабаде построен Лечебно-диагностический центр. Сданы в эксплуатацию два крупных Олимпийских спортивных комплекса. То есть, реализация социальных и инфраструктурных проектов налицо. Конечно, это создает основу для успешного развития районов, так как не будь предприняты эти первоначальные шаги, то о развитии районов не могло быть и речи. Вся эта работа проделана за счет государственного бюджета и по моему указанию в рамках утвержденных мною государственных программ социально-экономического развития регионов», — отметил глава государства.