33 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

14 сентября, 19:00

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3725 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 463326 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 416194 человека благополучно прошли лечение, 6167 пациентов клиник скончались.

Лечение 40965 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4675110 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13991 — за минувшие сутки.

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Байрамов провел переговоры с новым представителем ЕС

14 сентября, 20:27

14 сентября 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петра Михалко.

Как говорится в сообщении МИД, П.Михалко передал министру копии своих верительных грамот. Министр Дж.Байрамов поздравил с назначением представителя ЕС, выразил уверенность в том, что он внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем эффективном сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, в том числе о визитах высокого уровня, осуществленных в последнее время в Азербайджан, подготовке к предстоящим встречам высокого уровня стран Восточного партнерства, о новом Договоре, который составит правовую основу двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены также различные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе в рамках осуществления проектов в сфере энергетики, расширения сотрудничества в этой сфере.

П.Михалко отметил, что Азербайджан является важным партнером для ЕС и он приложит все усилия для развития этих отношений во всех сферах.

Министр Дж.Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону об агрессии Армении против Азербайджана и ее результатах, неконструктивном подходе, который демонстрировала Армения в урегулировании конфликта в течение последних 28 лет, об освобождении от оккупации наших земель в результате 44-дневной войны, восстановительных работах, проводимых в настоящее время на этих территориях, о планах по дальнейшему развитию территорий.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.