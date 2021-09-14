33 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3725 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 463326 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 416194 человека благополучно прошли лечение, 6167 пациентов клиник скончались.

Лечение 40965 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4675110 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13991 — за минувшие сутки.