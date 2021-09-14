Минкультуры внесло ясность в вопрос об открытии в стране театров и кинотеатров

14 сентября, 16:35

«Вопрос возобновления деятельности кинотеатров, театрально-концертных учреждений находится во внимании Министерства культуры, в частности министра культуры», сообщили  в Министерстве культуры.

Отмечается, что министерство направило обращение в Оперативный штаб в связи с выдачей разрешения на частичное восстановление деятельности кинотеатров, театрально-концертных учреждений с соблюдением условий в связи с пандемией:

«Несмотря на ограничения, нам удалось провести вживую Бакинский джазовый фестиваль и Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, который в прошлом году проводился в онлайн-формате. Если успешно осуществим это, возможно, будут открыты театры и концертные салоны».

Было отмечено, что в вопросе открытия театров и кинотеатров большие надежды возлагаются не только на сами учреждения, но и на зрителей:

«Отметим также, что подавляющее большинство работников театрально-концертных учреждений привиты. Надеемся, что деятельность кинотеатров, театрально-концертных учреждений возобновится после того, как большинство граждан, наша потенциальная аудитория, будут привиты. Надеемся, что скоро победим вирус и жизнь в нашей стране станет прежней. Но пока эта реальная угроза существует, и наше государство в первую очередь заботится о здоровье людей».

﻿

Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.