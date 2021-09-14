Минкультуры внесло ясность в вопрос об открытии в стране театров и кинотеатров

«Вопрос возобновления деятельности кинотеатров, театрально-концертных учреждений находится во внимании Министерства культуры, в частности министра культуры», сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что министерство направило обращение в Оперативный штаб в связи с выдачей разрешения на частичное восстановление деятельности кинотеатров, театрально-концертных учреждений с соблюдением условий в связи с пандемией:

«Несмотря на ограничения, нам удалось провести вживую Бакинский джазовый фестиваль и Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, который в прошлом году проводился в онлайн-формате. Если успешно осуществим это, возможно, будут открыты театры и концертные салоны».

Было отмечено, что в вопросе открытия театров и кинотеатров большие надежды возлагаются не только на сами учреждения, но и на зрителей:

«Отметим также, что подавляющее большинство работников театрально-концертных учреждений привиты. Надеемся, что деятельность кинотеатров, театрально-концертных учреждений возобновится после того, как большинство граждан, наша потенциальная аудитория, будут привиты. Надеемся, что скоро победим вирус и жизнь в нашей стране станет прежней. Но пока эта реальная угроза существует, и наше государство в первую очередь заботится о здоровье людей».