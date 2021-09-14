Задержан мошенник, присвоивший деньги граждан под предлогом назначения пенсии по инвалидности

14 сентября, 16:11

Задержан человек, подозреваемый в совершении мошенничества в Товузском районе.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Товузского района обратился в районный отдел полиции и сообщил о том, что человек по имени Али отобрал у него путем мошенничества 2 850 манатов под предлогом провести свет в его дом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении мошенничества против гражданина был задержан житель района Али Новрузов. В ходе расследования выяснилось, что под предлогом оказания помощи задержанный в разное время совершил мошенничество в отношении еще нескольких жителей района. Так, пообещав назначить пенсию по инвалидности 4 лицам, А.Новрузов завладел путем мошенничества принадлежавшими им 16 400 манатами. Кроме того, связавшись с одним из жителей района, задержанный пообещал, что ему предоставят земельный участок на территории его села, и за это получил от него 1 000 манатов.

В отношении задержанного в Следственном отделе Товузского РОП возбуждено уголовное дело по статье УК 178.2.2 (мошенничество).

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Азербайджанские военные стали проверять и иранские автобусы

14 сентября, 17:00

Размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы, сообщил в беседе с корреспондентом Aysor.am вице-мэр Гориса Каро Кочарян.

По его словам, у иранских водителей есть «серьезное недовольство» в связи с проверками и они отмечают в беседах с армянской стороной, что лучше вообще не приезжать.

Вице-мэр Гориса также отметил, что в окрестностях полицейского поста Азербайджан сконцентрировал значительные силы.

«Много скоплений. Хотя азербайджанцы не останавливают армянские машины, но также не разрешают, чтобы мы останавливались. Просто пропускают нас и начинают проверять машины с иранскими номерами», — сказал Камо Кочарян.

Проверки транспорта начались после того, как многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в Карабахский регион Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Таможенники взимают с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана — более 20 км вышеназванной трассы проходит через село Эйвазлы Губадлинского района.