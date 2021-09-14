Задержан мошенник, присвоивший деньги граждан под предлогом назначения пенсии по инвалидности

Задержан человек, подозреваемый в совершении мошенничества в Товузском районе.

Как сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Товузского района обратился в районный отдел полиции и сообщил о том, что человек по имени Али отобрал у него путем мошенничества 2 850 манатов под предлогом провести свет в его дом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении мошенничества против гражданина был задержан житель района Али Новрузов. В ходе расследования выяснилось, что под предлогом оказания помощи задержанный в разное время совершил мошенничество в отношении еще нескольких жителей района. Так, пообещав назначить пенсию по инвалидности 4 лицам, А.Новрузов завладел путем мошенничества принадлежавшими им 16 400 манатами. Кроме того, связавшись с одним из жителей района, задержанный пообещал, что ему предоставят земельный участок на территории его села, и за это получил от него 1 000 манатов.

В отношении задержанного в Следственном отделе Товузского РОП возбуждено уголовное дело по статье УК 178.2.2 (мошенничество).