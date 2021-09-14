Ильхам Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана

Согласно распоряжению Ильхама Алиева на должности глав ИВ некоторых районов Азербайждана были назначены новые кадры.
Так, Рашад Анвар оглу Тагиев назначен главой Исполнительной власти Шамкирского района.
Распорядением главы государства Джалилов Рафиг Аскер оглу был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.
Следющим распоряжением президента Рафиг Аскер оглу Джалилов назначен главой Исполнительной власти Джалилабадского района.