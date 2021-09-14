Ильхам Алиев сменил глав ИВ ряда регионов Азербайджана

14 сентября, 13:48

Согласно распоряжению Ильхама Алиева на должности глав ИВ некоторых районов Азербайждана были назначены новые кадры.

Так, Рашад Анвар оглу Тагиев назначен главой Исполнительной власти Шамкирского района.

Распорядением главы государства Джалилов Рафиг Аскер оглу был освобожден от должности заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Следющим распоряжением президента Рафиг Аскер оглу Джалилов назначен главой Исполнительной власти Джалилабадского района.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.