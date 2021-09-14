В Баку сохранится теплая погода

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.