В Баку сохранится теплая погода

14 сентября, 12:50

Обнародован прогноз погоды на 15 сентября.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем 27-30° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 60-70% , днем-40-45%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.