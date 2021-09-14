С 1 октября привитые первой дозой вакцины студенты и преподаватели будут допущены к занятиям

Советник министра образования Рустам Агаев прокомментировал вопрос о допуске к занятиям привитых одной дозой вакцины студентов высших и средних специальных учебных заведений, передает АПА.

Советник министра сказал, что Министерство образования предложило получить обе дозы вакцины в течение всего месяца, а не с 1 октября:

«Сейчас обсуждения в этой связи продолжаются. Мы считаем, что работникам образования и студентам будет предоставлена дополнительная возможность получить обе дозы в течение месяца».

Советник министра также сказал, что это будет распространяться не только на работников высшего и среднего специального образования, но и на всех работников сферы образования.