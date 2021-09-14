С 1 октября привитые первой дозой вакцины студенты и преподаватели будут допущены к занятиям

14 сентября, 12:40

Советник министра образования Рустам Агаев прокомментировал вопрос о допуске к занятиям привитых одной дозой вакцины студентов высших и средних специальных учебных заведений, передает АПА.

Советник министра сказал, что Министерство образования предложило получить обе дозы вакцины в течение всего месяца, а не с 1 октября:

«Сейчас обсуждения в этой связи продолжаются. Мы считаем, что работникам образования и студентам будет предоставлена дополнительная возможность получить обе дозы в течение месяца».

Советник министра также сказал, что это будет распространяться не только на работников высшего и среднего специального образования, но и на всех работников сферы образования.

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Apple устранила уязвимость, позволявшую взламывать iPhone шпионской программой Pegasus

14 сентября, 12:15

Корпорация Apple выпустила 13 сентября очередное обновление для своих операционных систем. В сообщении компании отмечается, что версии iOS 14.8 и iPadOS 14.8 содержат «важные обновления системы безопасности», которые рекомендованы для установки всем пользователям.

По сведениям исследовательской группы Citizen Lab, новое обновление закрывает уязвимость, позволявшую взламывать айфоны с помощью шпионской программы Pegasus. Вирус распространялся через iMessage и не требовал для работы никаких действий со стороны пользователя.

Программное обеспечение было разработано израильской компанией NSO Group для слежки за преступниками и террористами. Однако, как выяснили СМИ, власти разных стран использовали Pegasus для массовой слежки за политиками, правозащитниками и журналистами.