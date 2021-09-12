Амруллаев констатировал полную готовность к учебному году
12 сентября, 22:08
«Мы полностью готовы к новому учебному году. Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По словам министра, одним из основных условий для начала нового учебного года была вакцинация работников сферы образования.
«Уже 80 процентов работников сферы образования вакцинированы. Есть небольшое количество работников, которые не привились, но я думаю, что они пройдут вакцинацию до открытия школ.
Работа преподавателей – обучать учеников в школе. Замедлять этот процесс отказом от вакцинации – неправильно. Поэтому все, у кого нет противопоказаний, должны вакцинироваться», – приводит его слова «Тренд» со ссылкой на Real TV.
В Баку торжественно открылись учения «Три брата — 2021»
12 сентября, 19:04
12 сентября в Баку состоялась торжественная церемония открытия международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.
Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Сначала герой Отечественной войны генерал-майор Заур Джаваншир доложил командующему силами специального назначения, герою Отечественной войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву о готовности участников учений к церемонии открытия.
После поздравлений командующего силами специального назначения по случаю начала совместных учений спецназовцев, представляющих три государства, минутой молчания была почтена память шехидов Азербайджана, Турции и Пакистана.
Под звуки Государственных гимнов были подняты государственные флаги трех стран-участниц.
Выразив счастье видеть представителей сил спецназа Турции и Пакистана в нашей стране, генерал-лейтенант Х.Мирзоев отметил: «Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении. Сегодня наши страны связывает успешное сотрудничество во всех областях. Для обеспечения безопасности региона и наших народов претворяются в жизнь важные меры, направленные на дальнейшее укрепление и развитие наших связей».
Генерал-лейтенант Х.Мирзоев выразил уверенность в том, что международные учения «Три брата — 2021» поспособствуют широкому обмену опытом между военнослужащими трех стран и внесут весомый вклад в дальнейшее повышение уровня их профессиональной подготовки.
Главы делегаций Турции и Пакистана полковник-лейтенант Кюршад Конук и полковник-лейтенант Аамир Шахзад в своих выступлениях выразили уверенность в том, что дружба между нашими народами и армиями успешно выдержит испытания временем в стремительно меняющейся глобальной среде, и когда мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир, три брата станут еще ближе друг другу как в плане надежного регионального партнерства, так и в плане сотрудничества. Было подчеркнуто, что международные учения «Три брата-2021» послужат дальнейшему укреплению взаимодействия между армиями трех стран, открыв новые методы борьбы с терроризмом и развития навыков посредством взаимного обмена опытом.
После завершения официальной части церемонии открытия командование спецназа Азербайджана встретилось с гостями и пожелало им успехов в учениях.
В заключение была представлена музыкально-хореографическая композиция «Наше братство нерушимо и вечно», поставленная по сценарию Заслуженного деятеля искусств полковника Абдуллы Гурбани и песня «Три брата», посвященная международным учениям «Три брата — 2021».