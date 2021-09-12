Ковид убил в Азербайджане 38 человек

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3893 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 460092 случая заражения коронавирусом, из этого числа 409404 человека благополучно прошли лечение, 6103 пациента клиник скончались.

Лечение 44585 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4652996 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13536 — за минувшие сутки.