Ковид убил в Азербайджане 38 человек

12 сентября, 15:41

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3893 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 460092 случая заражения коронавирусом, из этого числа 409404 человека благополучно прошли лечение, 6103 пациента клиник скончались.

Лечение 44585 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4652996 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13536 — за минувшие сутки.

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.