Представители НПО совершили поездку в Шушу

Представители более 100 действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) сегодня совершили поездку в освобожденный от оккупации город Шуша.

Участники поездки вначале побывали на Джыдыр дюзю. Эта местность возле города Шуша, где проводились исторические конные скачки и местные азербайджанцы праздновали Новруз со времен Карабахского ханства, произвела на гостей незабываемое впечатление, пишет «Тренд».

Затем гости посетили самую старую мечеть, расположенную на центральной площади города, – мечеть Юхары Говхар ага. Эта мечеть, построенная в 1768-1769 годах, тоже подверглась армянскому вандализму во время оккупации.

На центральной площади города Шуша делегация осмотрела обстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, а также другие памятники культуры, административные и жилые здания, которые были разрушены армянами на протяжении почти 30 лет.