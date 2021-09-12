Представители НПО совершили поездку в Шушу

12 сентября, 15:12

Представители более 100 действующих в Азербайджане неправительственных организаций (НПО) сегодня совершили поездку в освобожденный от оккупации город Шуша.

Участники поездки вначале побывали на Джыдыр дюзю. Эта местность возле города Шуша, где проводились исторические конные скачки и местные азербайджанцы праздновали Новруз со времен Карабахского ханства, произвела на гостей незабываемое впечатление, пишет «Тренд».

Затем гости посетили самую старую мечеть, расположенную на центральной площади города, – мечеть Юхары Говхар ага. Эта мечеть, построенная в 1768-1769 годах, тоже подверглась армянскому вандализму во время оккупации.

На центральной площади города Шуша делегация осмотрела обстрелянные армянами памятники известным деятелям азербайджанской культуры – Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, а также другие памятники культуры, административные и жилые здания, которые были разрушены армянами на протяжении почти 30 лет.

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.