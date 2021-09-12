Агдамцы приехали в родной город

12 сентября, 14:43

Сегодня организована очередная поездка жителей Агдама в их родной город.

Во время второй поездки агдамцев встретил специальный представитель президента Азербайджана в Агдаме Эмин Гусейнов, пишет «Тренд».

Планируется, что участники поездки посетят Дворцовый комплекс Панах Али хана, Агдамский музей хлеба, пятничную мечеть и крепость Шахбулаг.

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.

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