В Балакенском районе больного коронавирусом задержали в общественном месте

12 сентября, 13:22


Сотрудники Балакенского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, местной жительнице Севджан Мамедовой, сдавшей положительный тест на COVID-19, было предписано лечение в домашних условиях, передает «Репорт».

Однако, покинув место жительства, женщина подвергла реальной угрозе здоровье других граждан.

С С.Мамедовой были проведены разъяснительные беседы и ее вернули домой с участием медперсонала.

В отношении больного возбуждено уголовное дело.

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.