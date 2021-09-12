Прогноз погоды на завтра

12 сентября, 12:53


Обнародован прогноз погоды на 13 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометереологической службе Минэкологии и природных ресурсов,
в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем — 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем — 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Днем в большинстве районов будет без осадков. Утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23, днем — 28-33 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем — 16-20 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Азербайджан направил письма Минобороны России и росмиротворцам

12 сентября, 14:29

В связи с незаконным проездом транспортных средств других стран через территорию Азербайджанской Республики, где временно размещены российские миротворцы, Министерством обороны были направлены письма в Министерство обороны Российской Федерации и командование миротворческих сил.

Об этом повествует Минобороны Азербайджана.

В письмах подчеркивалось, что подобные случаи противоречат трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, и содержалась просьба пресечения подобных явлений.

Юридические и физические лица других стран и принадлежащие им транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, подобные случаи являются нарушением законодательства нашей страны.