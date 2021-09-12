Прогноз погоды на завтра



Обнародован прогноз погоды на 13 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометереологической службе Минэкологии и природных ресурсов,

в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем — 27-30 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем — 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Днем в большинстве районов будет без осадков. Утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23, днем — 28-33 градуса тепла, в горах ночью 11-16, днем — 16-20 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.