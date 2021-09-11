В Азербайджане обсуждается вопрос о льготах для Агдамского промпарка

Агдамскому промышленному парку будут предоставлены иные льготы, чем другим паркам, сказал директор ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» Эльшад Нуриев.
«Правда, это пока в проекте. В настоящее время обсуждаются вопросы предоставления долгосрочных льгот, освобождения от налоговых и таможенных пошлин», — сказал Нуриев.
По его словам, Агдамский промышленный парк планируется развивать поэтапно.
«Он будет развиваться в два этапа: на первом будет подготовлена территория площадью 76 гектаров, на втором — остальная территория. Парк находится в стратегической зоне, потому что близко расположен к железнодорожной станции и автомобильной дороге», — цитирует Нуриева Trend.