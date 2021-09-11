В Азербайджане обсуждается вопрос о льготах для Агдамского промпарка

11 сентября, 16:15

Агдамскому промышленному парку будут предоставлены иные льготы, чем другим паркам, сказал  директор ООО «Сумгайытский химико-промышленный парк» Эльшад Нуриев.

«Правда, это пока в проекте. В настоящее время обсуждаются вопросы предоставления долгосрочных льгот, освобождения от налоговых и таможенных пошлин», — сказал Нуриев.

По его словам, Агдамский промышленный парк планируется развивать поэтапно.

«Он будет развиваться в два этапа: на первом будет подготовлена территория площадью 76 гектаров, на втором — остальная территория. Парк находится в стратегической зоне, потому что близко расположен к железнодорожной станции и автомобильной дороге», — цитирует  Нуриева Trend.

﻿

СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.