Трое человек попытались проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП и были задержаны

11 сентября, 14:37

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

9 сентября сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции задержали Натика Гумбатова, Марифа, Афтандила и Анара Исмаиловых, которые пытались незаконно проникнуть на освобожденные территории. Задержанных доставили в отделение полиции, где им разъяснили, что мины и взрывчатые вещества представляют серьезную опасность для их жизни, сообщили в МВД.

В отношении этих лиц составлены протоколы об административном проступке и направлены для рассмотрения в районный суд.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.