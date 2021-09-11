Минэкологии Азербайджана — о причине гибели тюленей на побережье Абшерона

11 сентября, 13:23

Два тюленя на побережье поселка Мардакян погибли из-за того, что попали в сети браконьеров и получили порезы, сказал  директор Исследовательского центра биоресурсов министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов.

«Это эндемический вид тюленей, который встречается только в Каспийском море. Они гораздо меньше по размерам, чем другие их виды. Путаясь в таких сетях, они погибают. На Каспии браконьеры устанавливают сети для ловли осетровых. На погибших тюленях были видны следы порезов от сетей», — сказал Ахундов.

Он сообщил, что минэкологии совместно с НПО периодически проводит мониторинги в связи с установкой браконьерами сетей.

«Эти сети очень тонкие, но прочные. Тюленей привлекает рыба, попавшая в них. Они путаются в таких сетях и погибают», — сказал Ахундов.

По его словам, уменьшение рыбных запасов на Каспии связано с климатическими изменениями.

«Мы сравнили результаты исследований, проведенных в июле — августе этого года, с данными 10-летней давности. За этот период температура морской воды повысилась на четыре — пять градусов. Также с 2015 года вдвое снизилась скорость течения Куры, и морская вода смешалась с речной. В этих условиях карповые, лосось не могут нереститься, поэтому их запасы уменьшаются. Если климат продолжит меняться, то последствия могут быть очень негативными», — цитирует Ахмедова Trend.

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СМИ: Отправка турецкого воинского контингента в Азербайджан будет реализована в случае необходимости

11 сентября, 12:35

26 августа турецкая Cumhuriyet опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. В официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим «Азербайджанской оперативной группой». Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба «Азербайджанской оперативной группы». Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству «Туран» от информированного источника, вопрос о создании «Азербайджанской оперативной группы» возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости.

«Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об «Азербайджанской оперативной группе» имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня», — отметил источник агентства.