Асадов велел максимально быстро устранить последствия армянской агрессии

10 сентября, 19:36

10 сентября под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии, созданной в целях оценки и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии проделанной за прошедшее время работы, обсуждены оставшиеся работы и даны соответствующие поручения по их полному завершению в кратчайшие сроки.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.