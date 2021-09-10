Жена Зуруфчу поблагодарила Ильхама и Мехрибан Алиевых

«Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, оказанные Ягубу Зуруфчу».

Об этом сообщила жена заслуженного артиста Айнур Зуруфчу, слова которой приводит «Репорт».

По ее словам, в настоящее время певец, который лечится в отделении реанимации медицинского центра Yeni klinika, проходит все необходимые процедуры: «Нам не нужны никакие лекарства или дополнительная помощь. Наше государство принимает все необходимые меры. Немного ранее я разговаривала с врачом Ягуб бея. Меня к нему не пускают. Но врачи говорят, что они используют все возможности для его спасения».

Заслуженный артист Ягуб Зуруфчу несколько дней назад заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию Yeni klinika. Певца подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Я.Зуруфчу как тяжелое.