Закир Султанов потребовал, чтобы экс-министр Абульфас Гараев дал показания в суде

10 сентября, 12:03

Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова, сообщает АПА.

На процессе под председательством судьи Зейнала Агаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемый З.Султанов отметил, что о многих делах знал и бывший министр культуры Абульфас Гараев, потребовал вызвать его в суд: «Прошу вызвать сюда и Абульфаса Гараева. Он тоже участвовал в основных делах».

Очередной процесс назначен на 16 сентября.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).