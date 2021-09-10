Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования в связи с гибелью российского коллеги

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил коллективу МЧС РФ соболезнования в связи с трагической гибелью министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала армии Евгения Зиничева.
Как сообщает МЧС, в письме министр К. Гейдаров, напомнив, что российский министр всегда служил обеспечению безопасности своей страны, отметил, что он героически погиб, спасая жизнь человека.
Отметив, что известие о гибели талантливого руководителя, государственного деятеля и уважаемого коллеги Евгения Зиничева было встречено с печалью, Кямаледдин Гейдаров выразил коллективу МЧС России глубокие соболезнования.