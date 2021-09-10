В Азербайджане будет создана коллекция ковров «Зафар»

Завершился отборочный этап объявленного ОАО «Азерхалча» конкурса на создание коллекции «Зафар» (Победа).
Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева, передает «Репорт».
По ее словам, только 14 человек из числа подавших заявки на участие в конкурсе получили шанс стать участниками тренингов, которые продлятся месяц.
«Молодые участники пройдут двухэтапные тренинги, включающие теорию и практику. Их будут проводить отечественные и зарубежные специалисты. Совместно с победителями будет изготовлена коллекция «Зафар». Среди специалистов такие известные отечественные и зарубежные деятели искусства, как Эльдар Микаилзаде, Ширин Меликова, Чингиз Бабаев, Мамедгусейн Гусейнов, профессор Карим Мирзоев, Али Насир».