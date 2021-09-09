Заразились ковидом после 1-й дозы вакцины? TƏBİB разъясняет, как поступать

9 сентября, 21:39

В TƏBİB внесли ясность в вопрос вакцинации заразившихся COVID-19 после 1-й дозы вакцины.

Как сообщила представитель отдела по связям с общественностью TƏBİB Эльнара Бахыш, у человека, который заразился коронавирусом после получения 1-й дозы вакцины и попал на учет в портале, формируется сертификат иммунитета.

Она отметила, что через 6 месяцев после получения первой дозы срок действия сертификата иммунитета может быть продлен: «Но они не могут получить вторую дозу вакцины, так как прошло 56 дней с получения вакцины, введенной им до заболевания. Нужно получить сертификат о вакцинации через 6 месяцев и повторно получив 2 дозы или продлить срок действия сертификата об иммунитете, получив 1 дозу» (цитата по АПА).

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).