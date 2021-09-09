ПЕА отстранит ряд функционеров от занимаемых должностей

9 сентября, 19:58

10 сентября на заседании правления правящей Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) несколько председателей районных и городских организаций партии будут освобождены от должностей.

На завтрашнем заседании будут избраны председатели местных организаций партии. Однако кандидатуры председателя Гянджинской городской организации ПЕА, депутата Нагифа Гамзаева, председателя Агдашской районной организации, депутата Милли Меджлиса Джавида Османова, экс-председателя Насиминской районной организации, депутата Малахат Ибрагимгызы, экс-председателя Гарадагской районной организации партии, депутата Айдына Гусейнова, председателя Сабаильской районной организации ПЕА, бывшего депутата Шамсаддина Гаджиева и нескольких экс-депутатов на должность председателей районных и городских организаций правящей партии выдвинуты не будут.

Согласно новому уставу, принятому на последнем съезде правящей партии, председатели районных организаций не могут занимать вторую должность, уточняет «Репорт».

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).