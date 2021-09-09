35 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

В течение прошедших суток в Азербайджане выявлено 2254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 3655 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 35 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 452 536 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 397 224 человека благополучно прошли лечение, 5994 пациента клиник скончались.

Лечение 50 754 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 608 573 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 753 — за минувшие сутки.