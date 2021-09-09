В НАНА выявлены нарушения, поданы обращения в Минфин и Генпрокуратуру

Счетная палата обратилась в Министерство финансов и Генеральную прокуратуру в связи с нарушениями, выявленными в результате аудита по исполнению государственных средств, выделенных Институтуфизики Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Об этом говорится во втором номере ежеквартального официального информационного бюллетеня Счетной палаты за 2021 год, передает АПА.

За период, охваченный аудитом (2019-2020 годы), институт потратил средства на сумму 9962052,5 маната.

В ходе аудита было установлено, что несмотря на высокий уровень исполнения средств, выделенных из госбюджета Институту физики, в течение года наблюдались расхождения между суммами финансирования и исполнения, средства в размере 6734,0 маната были исполнены с изменением кода экономической классификации, установленного действующей единой бюджетной классификацией.

По результатам проведенного аудита Министерству финансов была представлена информация о случаях нецелевого использования средств, неправильного составления финансовой отчетности.

С целью выявления административного правонарушения, связанного с неисполнением денежных средств в процессе закупок товаров (работ и услуг), в Генеральную прокуратуру было направлено обращение.