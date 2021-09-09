В Баку сохранится осенняя прохлада

10 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем-24-27° тепла,

В Баку ночью ожидается 18-20°, днем 24-26° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70% , днем-45-50%.

10 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем 25-29° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.