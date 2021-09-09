Еще пятеро раненых военнослужащих отправлены на лечение в Турцию

Еще пятеро тяжелораненых участников Отечественной войны — Эршад Идрисов, Рагиб Мисирзаде, Нурлан Аманли, Джейхун Самедов и Саддам Азизли — отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT, сообщили в структуре.

Фонд будет держать под контролем их лечение вплоть до его завершения.

На основании заключения медиков YAŞAT обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

Отметим, на сегодняшний день фонд направил в Турцию 131 ветерана. Лечение 81 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. YAŞAT также обеспечил их лекарственными средствами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью функционирует сайт yashat.gov.az и call-центр 8110.