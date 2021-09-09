Невакцинированные работники не будут допущены в школы

Главным условием возвращения к традиционному образованию в новом учебном году является вакцинация работников образования. Работники образования являются одними из первых, кто присоединился к процессу вакцинации, который проводится с января этого года.

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Согласно информации, в настоящее время более 80% работников образования вакцинировались против COVID-19. Тем не менее, важно, чтобы к началу нового учебного года все больше и больше работников образования были вовлечены в процесс вакцинации. Не привитые работники образования не будут допущены в учебные заведения. Работники всех образовательных учреждений должны принимать активное участие в процессе вакцинации ради своего здоровья и здоровья окружающих.

Кроме того, работники образования, имеющие противопоказания к вакцине, должны официально представить «сертификат о противопоказаниях»:

«Министерство образования призывает всех работников образования вакцинироваться и соблюдать санитарно-гигиенические нормы».