Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку

Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым находится в Баку.
Ожидается проведение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Report.
«На повестке дня вопросы, охватывающие практически все сферы торгово-экономического сотрудничества. В том числе, и создание платформы для диалога бизнес кругов двух стран — «Делового совета Казахстан-Азербайджан»», — отметил министр.
Ожидаются двусторонние встречи с руководителями министерств экономики, оборонной промышленности, транспорта, связей и высоких технологий.