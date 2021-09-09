Делегация во главе с министром торговли и интеграции Казахстана находится с визитом в Баку

9 сентября, 09:04

Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции Бахытом Султановым находится в Баку.

Ожидается проведение 11-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Report.

«На повестке дня вопросы, охватывающие практически все сферы торгово-экономического сотрудничества. В том числе, и создание платформы для диалога бизнес кругов двух стран — «Делового совета Казахстан-Азербайджан»», — отметил министр.

Ожидаются двусторонние встречи с руководителями министерств экономики, оборонной промышленности, транспорта, связей и высоких технологий.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.