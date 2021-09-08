Азербайджан направил 372,1 млн на восстановление освобожденных территорий

8 сентября, 21:24

За первые шесть месяцев текущего года из госбюджета было обеспечено финансирование расходов на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий в размере 372,1 млн. манатов.

Об этом говорится в заявлении Минфина о макрофискальных рамках на 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

Отмечается, что указанные средства направлены на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог, а также на проектирование и строительство железнодорожной линии и других коммуникационных линий.

В то же время на проектирование и реализацию проекта «умное село» на территории села Икинджи Агалы Зангиланского района Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики было выделено 10,8 миллиона манатов.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.