Правление ПЕА рассмотрит вопрос об исключении Геюшева из рядов партии

8 сентября, 19:29

«Испытываем глубокое сожаление в связи с распространенными в соцсетях не вписывающимися ни в какие этические нормы видеокадрами с изображением Рамиза Геюшева, сурово осуждаем его за это и сообщаем, что его полномочия в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были прекращены на отчетной конференции, состоявшейся 30 июня нынешнего года».

Об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью Центрального Аппарата Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Эльмеддин Гулиев. Его слова приводит АПА

Отмечено, что наряду с назначением нового председателя Бинагадинской районной организации ПЕА вопрос об исключении Р.Геюшева из рядов партии будет рассмотрен на заседании Правления ПЕА, которое пройдет 10 сентября.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.