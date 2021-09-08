Правление ПЕА рассмотрит вопрос об исключении Геюшева из рядов партии

«Испытываем глубокое сожаление в связи с распространенными в соцсетях не вписывающимися ни в какие этические нормы видеокадрами с изображением Рамиза Геюшева, сурово осуждаем его за это и сообщаем, что его полномочия в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были прекращены на отчетной конференции, состоявшейся 30 июня нынешнего года».

Об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью Центрального Аппарата Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Эльмеддин Гулиев. Его слова приводит АПА

Отмечено, что наряду с назначением нового председателя Бинагадинской районной организации ПЕА вопрос об исключении Р.Геюшева из рядов партии будет рассмотрен на заседании Правления ПЕА, которое пройдет 10 сентября.