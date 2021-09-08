Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. На Абшеронском полуострове местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем — 24-26 градусов тепла, в Баку ночью — 17-19, днем — 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем — 13-18 градусов тепла.