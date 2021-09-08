Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла

8 сентября, 13:31

9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. На Абшеронском полуострове местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем — 24-26 градусов тепла, в Баку ночью — 17-19, днем — 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 25-30 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем — 13-18 градусов тепла.

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Впервые за 30 лет: Армения открыла небо азербайджанской авиации

8 сентября, 12:55

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar, пишет пишет Вестник Кавказа.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.