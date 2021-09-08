СГБ: Арестованы лица, вступившие в незаконное вооруженное формирование

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), были задержаны и привлечены к ответственности лица, участвовавшие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Следствием установлено, что граждане Азербайджанской Республики — Джумаев Мансур Мамедали оглу (1980 г.р.) и Джахангиров Насир Гачай оглу (1971 г.р.) участвовали за пределами страны в деятельности вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Азербайджанской Республики и государства пребывания.

Расследованием было установлено, что Мансур Джумаев и Насир Джахангиров с целью присоединения к незаконному вооруженному формированию в 2011 году покинули страну, и нелегально проникнув на территорию иностранного государства, вступили в действующее там преступное формирование, возглавляемое человеком по религиозному прозвищу «Салахаддин», и в составе этого формирования участвовали в боевых учениях и операциях, сообщили в СГБ.

В связи с этим Мансур Джумаев и Насир Джахангиров были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия обвиняемые признали совершенное ими преступное деяние и выразили искреннее сожаление.

Следствие продолжается