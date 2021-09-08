СГБ: Арестованы лица, вступившие в незаконное вооруженное формирование

8 сентября, 11:15

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ), были задержаны и привлечены к ответственности лица, участвовавшие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Следствием установлено, что граждане Азербайджанской Республики — Джумаев Мансур Мамедали оглу (1980 г.р.) и Джахангиров Насир Гачай оглу (1971 г.р.) участвовали за пределами страны в деятельности вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Азербайджанской Республики и государства пребывания.

Расследованием было установлено, что Мансур Джумаев и Насир Джахангиров с целью присоединения к незаконному вооруженному формированию в 2011 году покинули страну, и нелегально проникнув на территорию иностранного государства, вступили в действующее там преступное формирование, возглавляемое человеком по религиозному прозвищу «Салахаддин», и в составе этого формирования участвовали в боевых учениях и операциях, сообщили в СГБ.

В связи с этим Мансур Джумаев и Насир Джахангиров были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 12.1, 279.1 (участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджанской Республики, не предусмотренных законодательством) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия обвиняемые признали совершенное ими преступное деяние и выразили искреннее сожаление.

Следствие продолжается

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Впервые за 30 лет: Армения открыла небо азербайджанской авиации

8 сентября, 12:55

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar, пишет пишет Вестник Кавказа.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.