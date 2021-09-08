Новый министр молодежи и спорта представлен коллективу

8 сентября, 10:13

Сегодня коллективу был представлен новый министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов.

Министра молодежи и спорта Фарида Гайыбова представил коллективу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики Юсуф Мамедалиев.

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Впервые за 30 лет: Армения открыла небо азербайджанской авиации

8 сентября, 12:55

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar, пишет пишет Вестник Кавказа.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.