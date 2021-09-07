Кенан Гулузаде: В Карабах будут приезжать туристы

7 сентября, 20:12

«Для нас Международный форум-выставка Отдых Leisure 2021 — очень действенная платформа, где мы можем представить сферу туризма Азербайджана не только на освобожденных землях Карабаха, но и в других регионах Азербайджана. Мы видим заинтересованность среди иностранцев».

Об этом сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кенан Гулузаде.

Он выразил надежду на то, что Азербайджан сможет вернуться к тому уровню туризма, который был до наступления периода пандемии, но вместе с тем он отметил, что многое зависит и от общей ситуации в мире: «Многое зависит не только от Азербайджана, но и от общего мирового состояния. Сфера туризма сильно пострадала во время пандемии коронавируса, однако нам удалось продержаться. До января текущего года мы взяли «передышку» в туристической сфере. Немаловажную роль играет процесс вакцинации населения. Мы положительно настроены и возлагаем огромные надежды на развитие этой сферы. Надеемся восстановить ее уже к 2023 году» (цитата по Report).

По словам Гулузаде, Азербайджан подготовил новые туристические продукты для конкурентоспособности на глобальном рынке: «Сейчас на рынке нашими конкурентами являются не только наши ближайшие соседи. Мы наблюдаем, как открываются воздушные границы для посещения граждан других стран. Помимо всего прочего, мы настроены на развитие внутреннего туризма. С этого года начали обустраивать освобожденные территории Карабаха, куда со временем также будут привлекаться туристы и иностранные граждане».

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Азербайджан и Армения обменялись задержанными

7 сентября, 20:22

Самолет с армянскими пленными на борту вылетел из Баку в Ереван. На борту находятся двое военнопленных — Артур Налбандян и Арамаис Торозян. Взамен армянская сторона передала Азербайджану Джамиля Бабаева.

Обмен пленными происходил при участии командующего миротворческим контингентом России в Карабахе Рустама Мурадова, уточняет «Спутник».

«Бабаев был возвращен в Азербайджан при посредничестве российских миротворцев взамен на двоих армянских солдат, Артура Налбандяна и Арамаиса Тозозяна», — подтвердили в Государственной Комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

Напомним, что 26 августа Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Бабаев Джамиль Натиг оглу, вероятно, самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя и перешел на территорию, где временно дислоцированы российские миротворцы.

В отношении рядового Бабаева было возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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