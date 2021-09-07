При каких случаях подросткам в Азербайджане разрешат вакцинироваться?

Стало известно, в каких исключительных случаях подросткам в возрасте 16-18 лет в Азербайджане будет вводиться вакцина против Covid-19 mRNT Pfizer (Comirnaty).

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вакцинация будет разрешена подросткам, обучающимся за границей и страдающим хроническими заболеваниями.

Напомним, что в соответствии с решением Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения и научного комитета TƏBIB, в исключительных случаях в Азербайджане подросткам в возрасте 16-18 лет будет введена вакцина против Covid-19 — mRNT Pfizer (Comirnaty).