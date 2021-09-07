При каких случаях подросткам в Азербайджане разрешат вакцинироваться?

7 сентября, 10:25

Стало известно, в каких исключительных случаях подросткам в возрасте 16-18 лет в Азербайджане будет вводиться вакцина против Covid-19 mRNT Pfizer (Comirnaty).

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вакцинация будет разрешена подросткам, обучающимся за границей и страдающим хроническими заболеваниями.

Напомним, что в соответствии с решением Ученого медицинского совета Министерства здравоохранения и научного комитета TƏBIB, в исключительных случаях в Азербайджане подросткам в возрасте 16-18 лет будет введена вакцина против Covid-19 — mRNT Pfizer (Comirnaty).

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Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.