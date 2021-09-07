В Азербайджане разрешили вакцинацию подростков 16-18 лет вакциной Pfizer

7 сентября, 09:33

Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения и Научный комитет TƏBIB приняли ряд решений с учетом текущей эпидемиологической ситуации, официальных разрешений Европейского агентства лекарственных средств, Управления США по контролю за продуктами и лекарствами на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty).

В исключительных случаях в Азербайджане 16-18-летние подростки будут привиты вакциной против Covid-19 — mRNT Pfizer (Comirnaty).

Для вакцинации подростков в возрасте 16-18 лет потребуется письменный запрос от одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.

Вакцинация подростков в возрасте 16-18 лет будет проводиться централизованно в Бакинском центре здоровья.

Для этого необходимо пройти по ссылке https://randevu.its.gov.az/ и посредством услуги «COVID-19 vaksin randevu» занять онлайн-очередь на вакцинацию против коронавируса.

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Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.