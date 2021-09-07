В Азербайджане разрешили вакцинацию подростков 16-18 лет вакциной Pfizer

Учёный медицинский совет Министерства здравоохранения и Научный комитет TƏBIB приняли ряд решений с учетом текущей эпидемиологической ситуации, официальных разрешений Европейского агентства лекарственных средств, Управления США по контролю за продуктами и лекарствами на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty).

В исключительных случаях в Азербайджане 16-18-летние подростки будут привиты вакциной против Covid-19 — mRNT Pfizer (Comirnaty).

Для вакцинации подростков в возрасте 16-18 лет потребуется письменный запрос от одного из родителей с указанием причины вакцинации и письменное согласие обоих родителей.

Вакцинация подростков в возрасте 16-18 лет будет проводиться централизованно в Бакинском центре здоровья.

Для этого необходимо пройти по ссылке https://randevu.its.gov.az/ и посредством услуги «COVID-19 vaksin randevu» занять онлайн-очередь на вакцинацию против коронавируса.