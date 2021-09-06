Генпрокуратура – об обнаружении тел девочек в Агдашском канале

Генпрокуратура распространила информацию о том, что в Агдашском канале в канале утонули две девочки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, в прокуратуру Агдашского района поступила информация о том, что 6 сентября в 13:00 в канале Леки на улице Истиглал Агдашского района были обнаружены тела жительниц города Агдаш Арифы Нифталиевой (2006 г.р.) и Фатимы Усубовой (2008 г.р.).

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.