Суд отклонил иск сына Зии Мамедова против Мехмана Гусейнова

6 сентября, 16:39

6 сентября Сураханский районный суд Баку отклонил иск сына бывшего министра транспорта Зии Мамедова – Анара Мамедова против блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщил Turan Гусейнов, поводом для жалобы стало распространение в соцсетях фото дорогих автомобилей, принадлежащих Мамедову в Лондоне.

Сын экс-министра утверждал, что материал опубликован в аккаунте, принадлежащем блогеру.

«Но мы в суде доказали, что этот аккаунт не связан со мной. Все мои аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube официально зарегистрированы на мое имя и специально помечены», — сказал блогер, отметив, что публикации в аккаунте, которые вызвали недовольство истца, к блогеру отношения не имеют.

Суд принял доводы ответчика и его адвоката Шахлы Гумбатовой и отклонил иск.

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Гаджиев: Мысли о реванше станут для Армении очередной исторической ошибкой

6 сентября, 19:00

Помощник президента Азербайджана — завотделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев предостерег Армению от попыток реванша в Карабахе.

«Армения как государство сегодня нуждается в мирном сосуществовании со своими соседями. Армения сейчас хочет приобрести оружие, создать армию. Мы (Азербайджан) такого рода действия расцениваем как самоутешение. Если кто-то в этой стране будет думать о реванше, то это станет их очередной исторической ошибкой. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность (в результате войны в Карабахе осенью 2020 года) и будет продолжать обеспечивать безопасность своих границ и граждан», — сказал Гаджиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на HaberGlobal.