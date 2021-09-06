Суд отклонил иск сына Зии Мамедова против Мехмана Гусейнова

6 сентября Сураханский районный суд Баку отклонил иск сына бывшего министра транспорта Зии Мамедова – Анара Мамедова против блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщил Turan Гусейнов, поводом для жалобы стало распространение в соцсетях фото дорогих автомобилей, принадлежащих Мамедову в Лондоне.

Сын экс-министра утверждал, что материал опубликован в аккаунте, принадлежащем блогеру.

«Но мы в суде доказали, что этот аккаунт не связан со мной. Все мои аккаунты в социальных сетях Facebook, Instagram, Youtube официально зарегистрированы на мое имя и специально помечены», — сказал блогер, отметив, что публикации в аккаунте, которые вызвали недовольство истца, к блогеру отношения не имеют.

Суд принял доводы ответчика и его адвоката Шахлы Гумбатовой и отклонил иск.