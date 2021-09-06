Минобразования пресекло начало очных занятий в частных школах Баку

6 сентября, 12:45

В Азербайджане с 1 сентября занятия в частных средних школах начались в очном формате, но позже были приостановлены.

Занятия продолжались до 3 сентября.

3 сентября Министерство образования направило указание о прекращении традиционной формы обучения в школах и о том, что занятия могут проводиться онлайн до решения Оперативного штаба при Кабинете министров.

Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов сообщил, что обучение в частных и государственных средних учебных заведениях должно быть одинаковым:

«По этой причине министерством образования было дано соответствующее указание о том, что частные школы не могут начать свою деятельность в традиционном порядке. Правила должны быть одинаковыми для всех школ».

Следует отметить, что решение о том, в какой форме будет проводиться обучение в школах в связи с пандемией, будет принято на этой неделе.

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.