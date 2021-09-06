Минобразования пресекло начало очных занятий в частных школах Баку

В Азербайджане с 1 сентября занятия в частных средних школах начались в очном формате, но позже были приостановлены.

Занятия продолжались до 3 сентября.

3 сентября Министерство образования направило указание о прекращении традиционной формы обучения в школах и о том, что занятия могут проводиться онлайн до решения Оперативного штаба при Кабинете министров.

Заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов сообщил, что обучение в частных и государственных средних учебных заведениях должно быть одинаковым:

«По этой причине министерством образования было дано соответствующее указание о том, что частные школы не могут начать свою деятельность в традиционном порядке. Правила должны быть одинаковыми для всех школ».

Следует отметить, что решение о том, в какой форме будет проводиться обучение в школах в связи с пандемией, будет принято на этой неделе.