Обнаружено тело человека, утонувшего в море в Баку

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.