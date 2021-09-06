Обнаружено тело человека, утонувшего в море в Баку

6 сентября, 12:37

Завершились поиски Гафарова Кенана Вюгар оглу (1996 г.р.), утонувшего в море 5 сентября в поселке Шувелян Хазарского района города Баку (на неконтролируемой территории), сообщили в МЧС.

Отмечено, что тело К.Гафарова было обнаружено и извлечено из воды водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

﻿

Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.