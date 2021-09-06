Очередная группа азербайджанских военнослужащих вернулась на родину после лечения в Турции

Еще 11 азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелые ранения во время Отечественной войны и находившихся на лечении в Турции, вернулись на родину, сообщает Фонд YAŞAT.

Фонд продолжит обеспечивать их лекарственными препаратами для дальнейшего лечения.

В настоящее время на лечении в Турции находятся еще 45 участников войны.

Фонд YAŞAT продолжит держать под контролем лечение военнослужащих до их полного выздоровления.