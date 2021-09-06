Освобожден от должности глава Аппарата Минздрава

Глава аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов освобожден от занимаемой должности.
Об этом сообщили в Минздраве. Согласно сообщению, Н.Зейналов покинул свой пост по собственному желанию.
В свою очередь Н.Зейналов подтвердил, что ушел с должности по собственному желанию.
«Я просил об этом давно. Причина моей отставки связана с желанием продолжить научную деятельность. Я продолжу работу в Азербайджанском Медицинском Университете. Невозможно работать в двух местах одновременно», — заявил он в интервью «Репорт».