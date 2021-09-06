Освобожден от должности глава Аппарата Минздрава

6 сентября, 11:42

Глава  аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщили в Минздраве.  Согласно сообщению, Н.Зейналов покинул свой  пост по собственному желанию.

В свою очередь Н.Зейналов подтвердил, что ушел с должности по собственному желанию.

«Я просил об этом давно. Причина моей отставки связана с желанием продолжить научную деятельность. Я продолжу работу в Азербайджанском Медицинском Университете. Невозможно работать в двух местах одновременно», — заявил он в интервью «Репорт».

﻿

Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.