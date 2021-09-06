Педиатр рассказала о негативных последствиях коронавируса у детей

6 сентября, 11:26

«COVID-19 может поражать все возрастные группы, а также и детей. Наличие рядом с ними инфицированных может привести к заражению детей COVID-19».

Об этом сказала заведующая отделением детской поликлиники №15, врач-педиатр Шукюфа Аликишибекова, передает АПА.

По ее словам, хотя и считается, что дети не подвержены тяжелому течению коронавируса, в последнее время наблюдаются случаи негативных последствий коронавируса у детей:

«Коронавирус у детей можно выявить по разным симптомам. Хотя у некоторых не наблюдаются клинические признаки, у некоторых могут быть симптомы острой инфекции верхних дыхательных путей. Есть и такие, у которых наблюдаются диарея и боль в животе. У некоторых наблюдаются высокая температура, кашель, мокрота, хрипы в груди и сыпь на теле. Последние данные показывают, что когда коронавирус прогрессирует в течение недели и не лечится, возникают серьезные проблемы, даже проблемы с сердцем и проблемы со свертываемостью крови. Эти симптомы могут даже угрожать жизни».

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Турция призвала Россию немедленно освободить задержанных в Крыму крымских татар

6 сентября, 10:38

Турция обеспокоена задержанием силами безопасности РФ в Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, Джелял был задержан в ходе рейда в его дом и увезен в неизвестном направлении. До сих пор от него нет никаких вестей, отметил Бильгич.

«Мы встревожены задержанием Наримана Джеляла и четырех других крымских татар и желаем их скорейшего возвращения в свои дома», — отметил пресс-секретарь МИД.

О задержании Джеляла ранее сообщил накануне в соцсетях спикер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Задержанный утром 4 сентября в собственном доме в селе Первомайское Симферопольского района первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял находится в здании «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – написал Чубаров.