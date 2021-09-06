Педиатр рассказала о негативных последствиях коронавируса у детей

«COVID-19 может поражать все возрастные группы, а также и детей. Наличие рядом с ними инфицированных может привести к заражению детей COVID-19».

Об этом сказала заведующая отделением детской поликлиники №15, врач-педиатр Шукюфа Аликишибекова, передает АПА.

По ее словам, хотя и считается, что дети не подвержены тяжелому течению коронавируса, в последнее время наблюдаются случаи негативных последствий коронавируса у детей:

«Коронавирус у детей можно выявить по разным симптомам. Хотя у некоторых не наблюдаются клинические признаки, у некоторых могут быть симптомы острой инфекции верхних дыхательных путей. Есть и такие, у которых наблюдаются диарея и боль в животе. У некоторых наблюдаются высокая температура, кашель, мокрота, хрипы в груди и сыпь на теле. Последние данные показывают, что когда коронавирус прогрессирует в течение недели и не лечится, возникают серьезные проблемы, даже проблемы с сердцем и проблемы со свертываемостью крови. Эти симптомы могут даже угрожать жизни».