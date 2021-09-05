В Азербайджане умерли 42 пациента с ковидом

В Азербайджане выявлено еще 3310 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2972 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

42 пациента с коронавирусом скончались.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 60977 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 29223, вторую дозу получили 31754 человека.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 442872 случая заражения коронавирусом, из этого числа 383682 человека благополучно прошли лечение, 5842 пациента клиник скончались.

Лечение 53348 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4551520 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 15614 — за минувшие сутки.

Общее число вакцинированных в стране составляет 7235274, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4358794, вторую дозу получили 2876480 человек.