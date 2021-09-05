Гусейнов: Сегодня агдамцы впервые ступили на родину

«Сегодня агдамцы впервые ступили на родину». Об этом сказал спецпредставитель президента Азербайджана в освобожденной части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Он отметил, что они уже приняли много гостей – иностранных гостей, государственных деятелей: «Но сегодня совершенно особенный день. Мы с удовольствием организуем эти поездки. Эти поездки воспринимают как начало большого возвращения. Это не кампания, эти поездки будут продолжаться до полного восстановления Агдама. Агдамцы своими глазами увидят восстановительные работы в районе. Готовится план восстановления. В него также включены красивые места и горные деревни Агдама. Конечно, армяне разграбили и разрушили и эти села. Госучреждения, Координационный штаб задокументировали весь нанесенный ущерб. Необходимо провести и масштабные работы по восстановлению сел Абдал и Гулаблы. Каждый может быть уверен, что мы превратим Агдам в рай» (цитата по АПА).