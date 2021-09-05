Сепаратисты в Ханкенди изнывают от нехватки воды

Вопрос водоснабжения в Ханкенди, пока не решен. Об этом заявил Гагик Погосян, слова которого приводит «Спутник».

25-30% жителей города пока остались без воды, нуждающимся ее доставляют машинами с помощью российских миротворцев. По его словам, одна из рек, питающих Ханкенди, полностью высохла, две другие сейчас дают по 10 литров воды в секунду, другая, которая раньше давала по 95-100 литров, сейчас дает 30 литров.

«Мы разместили 26 полиэтиленовых баков в районах, где не хватает воды, у многоквартирных и частных домов. В 24-часовом режиме мы заполняем эти баки, чтобы население могло брать оттуда воду»,- отметил Погосян.

Водоснабжение в городе восстановится за 4-5 часов, когда температура воздуха снизится, и начнутся дожди. По словам Погосяна, такого 30 лет не было, чтобы столько времени, 53 дня, не шли дожди. По прогнозам синоптиков, в 2020-21 годах осадков должно было быть 400-450 миллиметров, в этом году пока выпало 200, почти как в пустыне.

Проблемы с водоснабжением начались в городе еще в августе.