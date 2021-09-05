В Физулинском международном аэропорту будет действовать отделение ГПС

Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях началось и продолжается создание военной и другой стратегической инфраструктуры различного назначения.

Об этом в Физулинском международном аэропорту журналистам заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы, полковник-лейтенант Рашад Машадиев.

Он подчеркнул, что в аэропорту будет действовать соответствующее отделение Госпогранслужбы.

«Государственная пограничная служба осуществляет необходимые работы для обеспечения техническими средствами и профессиональным штатом созданное в аэропорту погранично-контрольное отделение», — добавил Р.Машадиев (цитата по Report).